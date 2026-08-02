جراديشار يودع الأهلي ويقترب من بداية مشواره مع سيراميكا كليوباترا

بات السلوفيني جراديشار على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري المصري، بعدما أنهى كافة الترتيبات الخاصة برحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن اللاعب قام بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي، استعدادًا للانضمام إلى تدريبات سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر أن ينتظم فيها بداية من الغد.

ويأتي انتقال جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق بشأن الصفقة، في إطار تدعيم الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب مرحلة الإعداد مع فريقه الجديد فور انضمامه للتدريبات، على أمل الظهور بصورة قوية والحصول على فرصة للمشاركة بشكل منتظم خلال الموسم المقبل