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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس رابطة الدوريات الأوروبية: استمرار إنفانتينو في رئاسة الفيفا أصبح محل شك

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

قال كلاوديوس شيفر رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد إن استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) يبدو صعبا في أعقاب فشل خطته لبيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وأضاف شيفر، الذي تمثل منظمته 53 بطولة دوري لكرة القدم للرجال والسيدات، إن هناك "نتيجة واحدة فقط" يمكن أن يواجهها إنفانتينو بعد أن أثارت خطته موجة من الاحتجاجات من قبل الاتحادات القارية.

ألمح شيفر لصحيفة زونتاكس سايتونج السويسرية "عندما رأيت كيف تطورت هذه القضية برمتها، وأن الهيئات الرئيسية في الفيفا لم تشارك في هذا القرار، فإن هناك عادة نتيجة واحدة فقط في أي شركة أو اتحاد".

وواصل، ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن إنفانتينو أصبح الآن غير مقبول كرئيس للفيفا "هذه هي النتيجة عادة عندما يقوم شخص ما في شركة ما بدفع صفقة تجارية كهذه إلى الأمام دون علم أحد".

وأعلن إنفانتينو يوم الجمعة أن الفيفا ألغى خطته بعد ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

فقدان الثقة

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للعبة (الكونكاكاف)، أمس السبت إنهما فقدا الثقة في قيادته.

وأكد شيفر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السويسري الممتاز، أن الاقتراح يشير إلى أن الهدف الرئيسي للفيفا هو تعظيم أرباح الأطراف الثالثة من خلال تنظيم المزيد من المسابقات الأكبر حجما في المستقبل.

وقال "الأمر يتعلق حصريا بالمزايا المالية؛ بينما تم تجاهل كل شيء تماما".

وأكد شيفر أن رابطة مسابقات الدوري الأوروبية عارضت هذا الاقتراح لأنه كان سيضيف المزيد من المباريات إلى جدول المباريات الدولية المزدحم بالفعل، مما سيضر بالبطولات المحلية.

وقال "لم يكن أحد على علم بهذه الخطط، ولا حتى مجلس الفيفا، وهو الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي. وفوجئت جدا بأن الرئيس كان يتصرف بمفرده تماما في هذه المسألة".

رئيس رابطة الدوريات الأوروبية إنفانتينو الفيفا

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