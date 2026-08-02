زيارة تثقيفية.. 100 طفل من حفظة القرآن يشاهدون معالم مسجد مصر بالعاصمة الجديدة| صور

استقبل مسجد مصر بالعاصمة الجديدة، اليوم أكثر من ١٠٠ طفل من حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق، في زيارة تثقيفية هدفت إلى تعريفهم بأحد أبرز الصروح الإسلامية والحضارية في مصر، وما يضمه من معالم معمارية ومرافق دعوية وثقافية وتعليمية، بمشاركة عدد من أولياء الأمور.

واستمع الأطفال ومرافقوهم إلى شرح تفصيلي عن أبرز معالم المسجد، قدمه اللواء ماهر إمام - المدير الإداري للمسجد، الذي رافق الزيارة، حيث استعرض القيمة المعمارية المتميزة للمسجد، موضحًا أنه أُقيم على مساحة ١١٢ فدانًا في أعلى نقطة بالعاصمة الجديدة، على ارتفاع ٢٦ مترًا.

وصف مسجد مصر

كما استغرق إنشاؤه نحو ٣٠ شهرًا، ويتميز بمئذنتين يبلغ ارتفاع كل منهما ١٧٦ مترًا، ويتسع لنحو ١٢ ألف مصلٍّ داخل المسجد، فيما تصل سعته الاستيعابية إلى نحو ١٣١ ألف مصلٍّ في الساحات الخارجية، إلى جانب ما يضمه من قاعات للندوات والاحتفالات والأنشطة الثقافية.

وتعرف الأطفال ومرافقوهم على ما يحظى به مسجد مصر من تميز عالمي؛ إذ سُجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بثلاثة أرقام عالمية، هي: أكبر نجفة في العالم، وأثقل نجفة في العالم بوزن ٢٥ طنًا، وأعلى منبر في العالم بارتفاع ١٧ مترًا، فضلًا عما يضمه من مرافق ثقافية وتعليمية تؤدي دورًا مهمًا في خدمة القرآن الكريم، ونشر الفكر الوسطي، وتعزيز رسالته الدعوية والحضارية.

وشملت الجولة زيارة دار القرآن الكريم بالمسجد، التي تضم ثلاثين إيوانًا، نُقش على جدار كل إيوان منها جزء كامل من القرآن الكريم، في لوحة فنية تجمع بين روعة العمارة الإسلامية وخدمة كتاب الله تعالى، حيث اطلع الأطفال وأولياء أمورهم على الجهود المبذولة في تعليم القرآن الكريم للنشء، وغرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوسهم.

وأعرب الأطفال وأولياء أمورهم عن سعادتهم بما شاهدوه من معالم حضارية ومعمارية فريدة داخل مسجد مصر، مشيدين بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، ومؤكدين أن الزيارة أسهمت في تنمية معارفهم، وتعميق ارتباطهم بكتاب الله تعالى وبيوته، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات حضارية ومعمارية.