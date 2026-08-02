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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة تزود بالوقود أمريكية تغادر مطار بن جوريون عائدة إلى واشنطن

طائرة تزود بالوقود
طائرة تزود بالوقود
محمود نوفل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرةُ التزوّد بالوقود الأمريكية التي تعرضت لحادث جوي في أجواء العراق خلال عملية زئير الأسدال أقلعت صباح اليوم من مطار بن جوريون عائدةً إلى الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر ونصف.

وفي وقت لاحق أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل أنها سترسل العشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى البلاد، تحسبا لتوسع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أ"كسيوس".

وكشف الموقع عن أنه تم اتخاذ القرار بعد عرض عدة خطط عسكرية جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع بغرفة العمليات يوم الثلاثاء.

ووفقا لـ أكسيوس، يدرس ترامب شن هجوم واسع النطاق على إيران سيكون أكثر شمولاً من الضربات التي نُفذت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات التي يجري دراستها قصف منشآت البنية التحتية الإيرانية مثل محطات الطاقة، وتنفيذ المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية من أجل دفن اليورانيوم الإيراني المخصب في عمق أكبر، وقصف موقع جبل الفأس الجوفي المشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء.

وأشار الموقع إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يبدو مستعدا لتصعيد الحرب لإلحاق أضرار كافية تجبر النظام الإيراني على فتح مضيق "هرمز" وقبول مطالب ترامب النووية.. حيث يمكن لترامب أن يأمر بالتصعيد في الأيام المقبلة.

ونفذ الجيش الأمريكي أمس ضربات ضد أهداف إيرانية في مضيق "هرمز" والساحل الجنوبي لإيران لليوم الخامس على التوالي.

هيئة البث الإسرائيلية طائرة تزود بالوقود أمريكا مطار بن جوريون العراق عملية زئير الأسد

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