إعلام عبري: إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون بعد ضربة إيرانية

أكدت القناة 13 العبرية بإجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكي من مطار رامون في جنوب إسرائيل بعد ضربة صاروخية إيرانية.

وأشارت القناة في تقرير لها إلى أن عملية الإجلاء تمت عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة العقبة الأردنية القريبة من الحدود الإسرائيلية.

و جاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة، محذرا من احتمال تسرب بعض الصواريخ إلى داخل الأراضي.

و من جانبه، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة صواريخ استهدفت أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أن الصاروخ الرابع سقط في منطقة نائية جنوب المملكة، بعيدًا عن التجمعات السكانية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي بدأت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وأنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه.