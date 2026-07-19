الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد

أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة معادية في جنوب ايران.

وفي سياق أخر ؛ صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، بأن طهران، ورداً على الهجمات الأمريكية، استهدفت قواعد هذا البلد في الأردن والكويت وعمان ودول أخرى في المنطقة، وسوف تستمر هذه العملية.

وأضاف أن ما هو قطعي ومؤكد، أن "الأمريكيين المهزومين" في حرب الأربعين يوماً، لن يتمكنوا من تغيير الظروف بأي جهد يبذلونه.

كما أعلن جواني أن المتسببين في مقتل علي خامنئي يتعين عليهم "توديع النوم الهانئ والراحة"، وسيتولى الأحرار وجبهة المقاومة والشعوب الحرة ملاحقتهم.