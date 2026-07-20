رافعين علم فلسطين.. جماهير إسبانيا تحتفل في الشوارع بالتتويج بالمونديال

عاشت العاصمة الإسبانية مدريد ليلة استثنائية لا تُنسى بعدما تُوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع إطلاق صافرة النهاية، تحولت شوارع العاصمة إلى مسرح كبير للاحتفالات، حيث خرج عشرات الآلاف من المشجعين للاحتفال بالإنجاز التاريخي

وامتلأت الساحات والميادين الرئيسية بالجماهير التي تابعت اللقاء عبر الشاشات العملاقة، وما إن أحرز المنتخب الإسباني اللقب حتى علت الهتافات وارتفعت الأعلام في مختلف أنحاء المدينة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر. ورددت الجماهير الأهازيج الوطنية، بينما تعالت صيحات الاحتفال التي عكست حجم السعادة بهذا الإنجاز العالمي.

وشهدت ساحة كولومبوس تجمعات ضخمة للمشجعين الذين ارتدوا القمصان الحمراء وحملوا الأعلام الإسبانية، وظلوا يغنون ويرقصون احتفالاً بالفوز، فيما أضاءت الألعاب النارية والشماريخ سماء مدريد، لتضفي على الليلة أجواء احتفالية مميزة استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

كما امتلأت الشوارع بالمواكب الجماهيرية، حيث جابت السيارات أنحاء المدينة مطلقة أبواقها، بينما حرص المشجعون على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني، في مشهد يعكس مدى ارتباط الشعب الإسباني بمنتخبه الوطني.

وتوجهت أعداد كبيرة من الجماهير إلى ساحة سيبيليس، التي تُعد الوجهة التقليدية للاحتفال بالبطولات الكبرى، حيث تواصلت الاحتفالات وسط حضور أمني وتنظيمي مكثف لضمان سلامة المحتفلين.

ويحمل هذا التتويج أهمية تاريخية كبيرة، إذ منح المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد الإنجاز الأول الذي تحقق في نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا، ليؤكد عودته إلى قمة كرة القدم العالمية بعد سنوات من العمل والتطور.

وأجمعت الجماهير الإسبانية على أن هذا اللقب يمثل بداية مرحلة جديدة للكرة الإسبانية، خاصة في ظل تألق جيل شاب نجح في إعادة المنتخب إلى منصة التتويج، وسط احتفالات ستبقى راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم لسنوات طويلة





