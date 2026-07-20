خالد جلال رئيسا لـ تحكيم القومي للمسرح | إعلان تشكيل لجان المسابقة الرسمية للمهرجان

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة، والتي تضم نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف عناصر العملية المسرحية، بما يضمن تقييمًا مهنيًا يعكس التنوع الفني الذي تشهده العروض المشاركة هذا العام.

وأوضح الفنان محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن رئاسة لجنة التحكيم يتولاها المخرج الكبير خالد جلال، وتضم في عضويتها الأستاذة الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للباليه الأسبق، والفنانة القديرة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والمخرج محمد زكي، والموسيقار محمود طلعت، والناقد الكبير أحمد عبد الرازق أبو العلا، فيما يتولى الفنان محمود حسن مهام مقرر اللجنة.

وأكد رئيس المهرجان أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم جاء وفق معايير تعتمد على الخبرة والتخصص والتنوع، بما يحقق أعلى درجات الحياد والموضوعية في تقييم العروض، ويواكب المستوى الفني الذي تستهدفه الدورة التاسعة عشرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم خبرات تمثل مختلف مجالات الإبداع المسرحي، من الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا والموسيقى والنقد والأكاديميا.