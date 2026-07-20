منتخب هولندا يفوز بجائزة اللعب النظيف في كأس العالم 2026

حسم المنتخب الإسباني لقب كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت، على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، ليضيف اللقب العالمي الثاني إلى سجله الكروي، بعد أداء مميز طوال مشوار البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بعد المائة عبر المهاجم فيران توريس، بعدما استمرت المواجهة بالتعادل السلبي طوال الوقت الأصلي، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب الإسباني في ترجمة أفضليته إلى هدف منح الماتادور لقب كأس العالم.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللعب منذ انطلاق اللقاء، واستحوذ على الكرة في أغلب فترات الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن التسرع وتألق الدفاع الأرجنتيني حالا دون هز الشباك.

واستمر السيناريو نفسه خلال الشوط الثاني، حيث واصل لاعبو إسبانيا الضغط الهجومي والبحث عن هدف التقدم، بينما اعتمد المنتخب الأرجنتيني على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الوقت الإضافي، حافظ المنتخب الإسباني على تفوقه الفني والبدني، ونجح في استثمار إحدى الفرص الحاسمة، ليسجل فيران توريس هدف الفوز الذي منح بلاده التتويج باللقب العالمي وسط احتفالات كبيرة داخل الملعب وخارجه.



وعقب صافرة النهاية، أقيمت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث تسلم لاعبو المنتخب الإسباني كأس العالم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وشهدت البطولة أيضًا تتويج منتخب هولندا بجائزة اللعب النظيف، تقديرًا لالتزام لاعبيه بالروح الرياضية والانضباط طوال منافسات البطولة.

ويعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة في مسيرة الكرة الإسبانية، بعدما نجح المنتخب في استعادة عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية، مؤكدًا تفوقه بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية، ليختتم مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل إنجازاته



