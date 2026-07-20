منتخب مصر ثالث أفريقيا وثاني العرب في أحدث التصنيفات

واصل منتخب مصر تأكيد حضوره القوي على الساحتين الأفريقية والعربية، بعدما جاء في المركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية خلف منتخب المغرب والسنغال، وفقًا لأحدث التصنيفات.

وعلى الصعيد العربي، احتل منتخب مصر المركز الثاني، خلف المنتخب المغربي، ليواصل الفراعنة التواجد ضمن نخبة المنتخبات العربية بفضل النتائج المميزة التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

ويعكس هذا التصنيف المستوى الذي يقدمه المنتخب المصري، خاصة بعد الأداء القوي في الاستحقاقات الأخيرة، والذي أسهم في تعزيز مكانته بين أفضل منتخبات القارة السمراء والعالم العربي، مع طموحات بمواصلة التقدم في التصنيفات خلال المرحلة المقبلة.