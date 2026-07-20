أحمد موسى: تتويج إسبانيا بكأس العالم كشف حقيقة الأرجنتين.. وما حدث في النهائي تكرر أمام منتخب مصر

تناول الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، معتبرًا أن المباراة النهائية حملت مشاهد مشابهة لما تعرض له المنتخب المصري في مواجهته السابقة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأكد موسى أن الأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني في المباراة النهائية نجح في إظهار نقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن المباراة شهدت تدخلات قوية واعتمادًا على الالتحامات البدنية بصورة مبالغ فيها، على حد وصفه، بدلًا من تقديم كرة قدم تعتمد على المهارة والتنظيم.

وأضاف أن مواجهة مصر السابقة أمام الأرجنتين كانت كفيلة بلفت انتباه الجميع إلى طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني، قائلًا إن العالم بدأ يلاحظ ما وصفه بالأداء العنيف بعد تلك المباراة، معتبرًا أن النهائي أكد وجهة نظره بشأن أسلوب لعب المنافس.

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك تشابهًا بين بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين، وما حدث في المباراة النهائية، لافتًا إلى أن هدفًا أُلغي في النهائي بطريقة رأى أنها تكررت مع المنتخب المصري، وهو ما دفعه لانتقاد المنظومة التحكيمية وما وصفه بوجود أخطاء أثرت على سير المباريات.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن تتويج المنتخب الإسباني جاء عن جدارة، معتبرًا أن المباراة النهائية قدمت دليلًا واضحًا على الفوارق الفنية بين المنتخبين، ومجددًا انتقاداته للأداء الذي ظهر به المنتخب الأرجنتيني خلال اللقاء.