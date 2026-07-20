من هو رازوفيتش؟ المدرب الصربي الموضوع على التوقيع الرسمي لقيادة الزمالك

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويعد رازوفيتش أحد أبرز المدربين الصرب الذين عملوا في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق نجاحات لافتة في الدوريين السعودي والإماراتي.

مسيرة كلاعب

وُلد فوك رازوفيتش في 3 يناير 1973، وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي بارتيزان بلجراد، قبل أن ينتقل إلى راد الصربي ثم سلافيا صوفيا البلغاري، ليعود بعد ذلك إلى بارتيزان، حيث دافع عن ألوانه بين عامي 1998 و2002.

وفي عام 2002 انتقل إلى كريليا سوفيتوف الروسي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع كانساس سيتي ويزاردز الأمريكي عام 2004، إلا أن الإصابة أجبرته على اعتزال كرة القدم في نهاية العام ذاته.

وعلى الصعيد الدولي، شارك رازوفيتش في 10 مباريات بقميص منتخب يوغوسلافيا، وكان ظهوره الأول أمام منتخب مصر في يونيو 1997.

بداية المشوار التدريبي

بعد اعتزاله، حصل رازوفيتش على رخصة UEFA Pro، وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق تيليوبتيك الصربي عام 2011، قبل أن يتولى تدريب بارتيزان بلجراد، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الصربي في موسم 2012-2013.

نجاحات عربية بارزة

خاض المدرب الصربي عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية، حيث تولى تدريب الفيصلي والفيحاء في السعودية، بالإضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

ويبقى أبرز إنجازاته قيادته الفيحاء لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021-2022، في أول بطولة كبرى بتاريخ النادي، وهو الإنجاز الذي عزز مكانته كأحد أبرز المدربين في الدوري السعودي.

محطته الأخيرة

كانت آخر تجارب رازوفيتش مع اتحاد كلباء الإماراتي، قبل انتهاء مهمته مع الفريق في فبراير 2026، ليصبح قريبًا من خوض تجربة جديدة مع الزمالك، في حال الإعلان الرسمي عن التعاقد.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء أن يقود المدرب الصربي الفريق لاستعادة البطولات والمنافسة بقوة على جميع الألقاب خلال الموسم الجديد، مستفيدين من خبراته الكبيرة في الملاعب العربية والأوروبية.