بدر عبد العاطي: بحثنا مع موزمبيق الأوضاع في أفريقيا وآليات تعزيز العمل المشترك

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته بموزمبيق: تحدثنا بشكل مطول حول الأوضاع في القارة الأفريقية وكيفية تفعيل العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال آليات الاتحاد الأفريقي أو على المستوى الثنائي.

وأضاف بدر عبد العاطي: تحدثنا أيضًا عن العمل على دفع الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية، وهذا هو موقف مشترك بين مصر وموزمبيق، والعمل على نبذ استخدام القوة المسلحة في تسوية النزاعات.

وتابع: وأحطت معالي الوزيرة علمًا بالترشيحات المشتركة، ودعم مصر للمرشحين الموزمبيقيين في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم موزمبيق للمرشحين المصريين.