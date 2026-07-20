وزير الخارجية : الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جاهزة لتلبية جميع الاحتياجات لموزمبيق

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته بموزمبيق: شددنا أيضًا خلال اللقاء بمعالي الوزيرة ماريا لوكاش على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية، خاصة في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن التعاون أيضًا في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني والتعليم الفني.

وأضاف بدر عبد العاطي: شرحت لمعالي الوزيرة أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جاهزة لتلبية كافة الاحتياجات لموزمبيق الشقيقة.

وتابع وزير الخارجية: كما تحدثنا بشكل مفصل حول التعاون في القطاع الصحي، بما في ذلك إرسال قافلة طبية مصرية إلى الأشقاء في موزمبيق.

واستطرد بدر عبد العاطي: وتحدثنا باستفاضة حول التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وسوف تستمر مصر في تقديم الدعم الكامل في مجال التدريب وبناء القدرات، وتوفير المعدات الأمنية والعسكرية للأشقاء في موزمبيق، ودعمها في حربها ضد الإرهاب.