الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية ويطالب بضبط النفس والعودة للحوار

دان الأزهر الشريف الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وتسببت في وقوع أضرار بعدد من المنشآت المدنية والحيوية، مؤكدًا رفضه لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين، وتمس سيادة الدول العربية وسلامة شعوبها وأراضيها.

الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن

وأكد الأزهر أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض مختلف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وشدد على ضرورة ضبط النفس وإعلاء صوت الحكمة، وتغليب لغة العقل ومصلحة المنطقة بأكملها، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية.

ويضرع الأزهر الشريف إلى المولى -عز وجل- أن يحفظ دول الخليج العربي، وسائر الدول العربية والإسلامية، وأن يجنب شعوبها ويلات الصراعات والنزاعات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.