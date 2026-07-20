شركات الطيران تحث صناع الطائرات على عدم التسرع في إطلاق جيل جديد

حذر مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران، اليوم الاثنين، شركتي "بوينج" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات من التسرع في إطلاق جيل جديد من الطائرات التجارية قبل التأكد من أن التقنيات المستخدمة فيها بلغت مستوى كافيًا من النضج.

وقال بول كينت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "بي أو سي أفييشن"، خلال قمة قادة شركات الطيران التي أقيمت على هامش معرض "فارنبورو" للطيران: "لست متحمسًا لرؤية طائرة جديدة ضيقة البدن تدخل الخدمة في إطار زمني يمتد حتى عام 2030."

وأضاف كينت: "عندما تطلق طائرات لم تصل تقنياتها إلى مرحلة النضج عند بداية البرنامج، ثم تعمل على استكمال هذا النضج خلال مراحل التنفيذ، فإن ذلك يعني أن البرنامج سيحتاج إلى الاستمرار لسنوات طويلة حتى يحقق الجدوى الاقتصادية الكاملة"، بحسب ما أوردته صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحذر فيه شركات الطيران من أن تراكم الطلبيات الحالية، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، قد يجعل إدخال طائرات الجيل الجديد، التي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل أو التي لم تتوافر لها مسارات صيانة راسخة، سببًا في المزيد من الاضطرابات.

وكانت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لقطاع الطائرات التجارية في شركة "بوينج"، قد صرحت أمس الأحد، إن الشركة تعمل على تطوير بعض التقنيات الجديدة، لكنها تركز في الوقت الحالي بصورة أساسية على الحصول على شهادات اعتماد الطائرات وزيادة وتيرة الإنتاج.

وجاءت تصريحات كينت متوافقة مع ما قاله مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، الذي حذر من التركيز المفرط على التقنيات الجديدة خلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الربع الأول لشركة الطيران منخفضة التكلفة.

وقال أوليري: "إلى أن يتمكن أحد من ابتكار وسيلة سفر تشبه ما نراه في أفلام الخيال العلمي، بحيث يتم نقل الأشخاص حول العالم فورًا بدلًا من الطيران بهم، فأعتقد أننا سنتعامل مع طائرات 737 ماكس وطائرات إيرباص نيو خلال السنوات 10 أو 15 المقبلة."

ومع ذلك، قال شون دويل، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، إن الشركة ستكون مهتمة برؤية أي طائرة جديدة تطورها "إيرباص"، وأضاف: "سنكون مهتمين جدًا بأي مشروع تعمل عليه."

كما أضاف بول كينت أن الشركة ستكون مستعدة للنظر في الطرازات الجديدة في وقت أقرب إذا كان ما ستقدمه يتضمن "تغييرًا تقنيًا جوهريًا".