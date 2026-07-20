ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الأصفر؟

يحتوي التين البرشومى الاصفر على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنيسيوم".

فوائد التين البرشومى الاصفر..

1-يزيد القدرة على التحمل:

نظرًا لأن التين غني بمحتوى الحديد والبوتاسيوم ، فإنه يساعد على تعزيز القدرة على التحمل. بالنسبة لمن يشعر بانخفاض الطاقة بشكل عام ، يجب أن يحاول غلي حبة تين مع كوب من الحليب وشربها في الصباح.

2- يساعدك على النوم بشكل أفضل:

يعزز التين إفراز الميلاتونين في الجسم ، وهو المسؤول عن تنظيم دورات النوم ويساعد في إدارة الأرق.

يزيد أيضًا من مستويات السيروتونين في دماغك ، ويقلل من التوتر والقلق ويحسن نوعية النوم.

3-التين غذاء غني بالألياف ذات الفوائد الجمة في الوقاية من سرطان الأمعاء وخفض الكوليسترول؛ وبالتالي إبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- التين مصدر مهم للمعادن، ويأتي على رأسها "البوتاسيوم". فللبوتاسيوم دور مهم في الوقاية من خطر القاتل الصامت، أي ارتفاع الضغط الشرياني إذ يمنع تكرس صفائح "الكوليسترول" على باطن الشرايين، ويقوم بطرد الفائض من معدن "الصوديوم" خارج الخلايا فيحافظ على توازن السوائل.

5-يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنيسيوم".