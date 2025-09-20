من البشرة للمعدة .. إليك فوائد التين البرشومي

يعد التين من الفواكه الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض كما أنه يمتلك مذاقا شهيا ومميزا

ووفقا لما جاء في موقع فيستي نكشف لكم أهم فوائد التين في علاج المشكلات الصحية.



صحة الجهاز الهضمي

التين غني بالألياف الغذائية فثلاث إلى أربع حبات فقط توفر نحو 20٪ من احتياجات الجسم اليومية مما يحفز حركة الأمعاء بلطف وتغذي البكتيريا النافعة.

يحتوي التين على الإينولين، غذاء لبكتيريا البيفيدوباكتيريا، والإنزيمات التي تساعد على شطر البروتينات والدهون، مما يسهل عملية الهضم.

صحة القلب



التين غني بالبوتاسيوم (حوالي 17٪ من حاجة الجسم اليومية)، الذي يعادل آثار الصوديوم الضارة ويخفض ضغط الدم كما تساهم البوليفينولات والفيتوستيرولات على علاج الكوليسترول الضار، بينما تحافظ أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 على مستوى مرونة الأوعية الدموية.

نضارة البشرة

يحتوي التين على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات A وE والسيلينيوم التي تحارب الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة ويمد البشرة بمعدني الزنك والنحاس الضروريين لتحفيز إنتاج الكولاجين والوقاية من الترهل والخطوط التعبيرية والتجاعيد والحيوية والنضارة.