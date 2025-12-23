قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
رشا عوني

مازالت أسعار الفراخ اليوم مستقرة في بورصة الدواجن وفي الأسواق ، حيث تشهد استقرار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة جعل المواطنون يقبلون على شراء الدواجن و تخزينها تحسباً لرفع سعرها .

يستعرض معكم صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن .. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 56 : 57 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 66 : 67 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الفراخ الحمراء اليوم 

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء بين 68 و 69 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 78 و 79 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاع قدره 3 جنيهات.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة: 84 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق: 94 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ الأمهات اليوم 


• سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة: 52 جنيهًا.
• سعر كيلو الفراخ الأمهات بالأسواق: 57 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق مابين ١٨٠ و ٢٠٠ جنيه حسب المنطقة السكنية ، وهو الأكثر اقبالاً من المواطنين بشكل يومي . 

اسعار البيض اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 122جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات، لتباع للمستهلك 120 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيه.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم 

أما أسعار أجزاء الفراخ فجاءت على النحو التالي:
 

-سعر كيلو الوراك سجل 75 جنيهًا

 
-وسجل كيلو الكبد والقوانص 90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكبد الصافي نحو 110 جنيهات للكيلو.

-أما الأجنحة فقد استقرت عند 50 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدبوس نحو 130 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البيض اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

