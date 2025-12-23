اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

مازالت أسعار الفراخ اليوم مستقرة في بورصة الدواجن وفي الأسواق ، حيث تشهد استقرار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة جعل المواطنون يقبلون على شراء الدواجن و تخزينها تحسباً لرفع سعرها .

يستعرض معكم صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن ..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 56 : 57 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 66 : 67 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء بين 68 و 69 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 78 و 79 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاع قدره 3 جنيهات.

سعر الفراخ الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة: 84 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق: 94 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات اليوم



• سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة: 52 جنيهًا.

• سعر كيلو الفراخ الأمهات بالأسواق: 57 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق مابين ١٨٠ و ٢٠٠ جنيه حسب المنطقة السكنية ، وهو الأكثر اقبالاً من المواطنين بشكل يومي .

اسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 122جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات، لتباع للمستهلك 120 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيه.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

أما أسعار أجزاء الفراخ فجاءت على النحو التالي:



-سعر كيلو الوراك سجل 75 جنيهًا



-وسجل كيلو الكبد والقوانص 90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكبد الصافي نحو 110 جنيهات للكيلو.

-أما الأجنحة فقد استقرت عند 50 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدبوس نحو 130 جنيهًا للكيلو.