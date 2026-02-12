خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

أشاد احمد دويدار نجم الزمالك السابق، بأداء الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، في ظهوره الأول مع الاهلي، في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

يوسف بالعمري

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "‏بلعمري خليفة فتوح " .

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

من المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية نسبية، إذ يكفيه الفوز أو التعادل لحسم صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

الاهلي في المركز الأول 9 نقاط

الجيش الملكي المركز الثاني 8 نقاط

يانج افريكانز المركز الثالث 5 نقاط

شبيبة القبائل المركز الرابع 3 نقاط