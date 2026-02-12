جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، راح ضحيتها سائق توك توك بعد إصابته بطعنة نافذة في الصدر، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين صاحب سوبر ماركت، بسبب خلاف بسيط أثناء الشراء.



تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل سائق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 30 عامًا، ونشبت بينه وبين صاحب سوبر ماركت يبلغ من العمر 40 عامًا مشادة كلامية بسبب خلاف مالي أثناء شراء كارت شحن ومشروب، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، اعتدى خلالها السائق على صاحب المحل وأصابه في وجهه.



وفي لحظة غضب، استل صاحب السوبر ماركت سكينًا وسدد طعنة نافذة في صدر المجني عليه، أسفرت عن وفاته في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد ساعات من فراره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، مع عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.