وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، راح ضحيتها سائق توك توك بعد إصابته بطعنة نافذة في الصدر، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين صاحب سوبر ماركت، بسبب خلاف بسيط أثناء الشراء.


تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل سائق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 30 عامًا، ونشبت بينه وبين صاحب سوبر ماركت يبلغ من العمر 40 عامًا مشادة كلامية بسبب خلاف مالي أثناء شراء كارت شحن ومشروب، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، اعتدى خلالها السائق على صاحب المحل وأصابه في وجهه.


وفي لحظة غضب، استل صاحب السوبر ماركت سكينًا وسدد طعنة نافذة في صدر المجني عليه، أسفرت عن وفاته في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد ساعات من فراره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، مع عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

