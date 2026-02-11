18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

أيام قليلة تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2026 المقرر الأسبوع المقبل، حيث ارتفعت عمليات البحث والتساؤلات حول موعد أول يوم رمضان؟، وهل سيكون رمضان يوم 18 فبراير أم 19 فبراير المقبل؟، حيث ينشغل الجميع حاليا بتجهيزات رمضان والاستعداد لأول أيام الصيام بعد أسبوع من الآن.

رمضان يوم 18 ام 19 فبراير؟

حتى الآن لم يتم حسم موعد أول يوم رمضان 2026 ، حيث من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

مع اقتراب يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان اليوم الآتي هو المتمم لشهر شعبان أم أول أيام الصيام، وهو ما ستحسمه الرؤية الشرعية المعتمدة من دار الإفتاء المصرية عقب غروب الشمس في الموعد المحدد.

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

هل رمضان يوم الخميس 19 فبراير؟

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يكون أول يوم رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي يبقى من اختصاص جهات الرؤية الشرعية في كل دولة.



عمان تعلن أول رمضان الخميس 19 فبراير

وأعلنت لجنة استطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عُمان رسمياً، أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لتكون السلطنة أول دولة إسلامية تحدد موعد بداية الشهر الكريم هذا العام.

وأكد البيان أن الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون آخر أيام شهر شعبان، بعد ثبوت استحالة رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان في جميع محافظات السلطنة، نتيجة غروب القمر قبل أو مع الشمس، ما يحول دون إمكانية رصده بالطرق الشرعية والفلكية.

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً في مصر

قال معهد البحوث الفلكية في مصر إن الحسابات الأولية تشير إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجري ستوافق فلكياً يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ومن المقرر أن تتم رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي الليلة التي تعلن فيها دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم، سواء الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير، وفقاً لثبوت الرؤية الشرعية.

ورغم دقة الحسابات الفلكية، يبقى الإعلان الرسمي خاضعاً للرؤية الشرعية التي تعتمدها الجهات المختصة.



دعاء استقبال رمضان

روى أبو هريرة- رضي الله عنه-، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين».

ومن الأدعية التي يرددها المسلمون مع اقتراب شهر رمضان: «اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من صوامه وقوامه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وكذلك: «اللهم اجعلنا ممن يغتنمون شهر رمضان في طاعتك ورضاك، ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن».

ومن الدعوات الجامعة أيضًا: «اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام».