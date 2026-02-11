قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

موعد رمضان 2026
موعد رمضان 2026
رشا عوني

أيام قليلة تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2026 المقرر الأسبوع المقبل، حيث ارتفعت عمليات البحث والتساؤلات حول موعد أول يوم رمضان؟، وهل سيكون رمضان يوم 18 فبراير أم 19 فبراير المقبل؟، حيث ينشغل الجميع حاليا بتجهيزات رمضان والاستعداد لأول أيام الصيام بعد أسبوع من الآن. 

رمضان يوم 18 ام 19 فبراير؟ 

حتى الآن لم يتم حسم موعد أول يوم رمضان 2026 ، حيث من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير. 

أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

مع اقتراب يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان اليوم الآتي هو المتمم لشهر شعبان أم أول أيام الصيام، وهو ما ستحسمه الرؤية الشرعية المعتمدة من دار الإفتاء المصرية عقب غروب الشمس في الموعد المحدد.

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

هل رمضان يوم الخميس 19 فبراير؟

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يكون أول يوم رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي يبقى من اختصاص جهات الرؤية الشرعية في كل دولة.
 

عمان تعلن أول رمضان الخميس 19 فبراير  

وأعلنت لجنة استطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عُمان رسمياً، أن الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لتكون السلطنة أول دولة إسلامية تحدد موعد بداية الشهر الكريم هذا العام. 

وأكد البيان أن الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون آخر أيام شهر شعبان، بعد ثبوت استحالة رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان في جميع محافظات السلطنة، نتيجة غروب القمر قبل أو مع الشمس، ما يحول دون إمكانية رصده بالطرق الشرعية والفلكية.

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً في مصر
قال معهد البحوث الفلكية في مصر إن الحسابات الأولية تشير إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجري ستوافق فلكياً يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ومن المقرر أن تتم رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي الليلة التي تعلن فيها دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم، سواء الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير، وفقاً لثبوت الرؤية الشرعية.

ورغم دقة الحسابات الفلكية، يبقى الإعلان الرسمي خاضعاً للرؤية الشرعية التي تعتمدها الجهات المختصة.
 

دعاء استقبال رمضان

روى أبو هريرة- رضي الله عنه-، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين».

ومن الأدعية التي يرددها المسلمون مع اقتراب شهر رمضان: «اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من صوامه وقوامه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وكذلك: «اللهم اجعلنا ممن يغتنمون شهر رمضان في طاعتك ورضاك، ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن».

ومن الدعوات الجامعة أيضًا: «اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام».

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

م حازم ضحية فيصل

عايزة ابني قلبي ونور عيني.. أم حازم ضحية فيصل تنهار على الهواء

حازم حمدان الضحية

والدة ضحية جلسة الصلح بفيصل: حق ابني لازم يرجع وأثق في القضاء

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

