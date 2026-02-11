قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سمر متولي عن مشاركتها فى كلهم بيحبوا مودي : بجسد دور بنت جزار | خاص

سمر محمد متولي
سمر محمد متولي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة سمر محمد متولي عن احدث اعمالها  المنتظرة وهو مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” ، والذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2026.

واعربت سمر متولى عن سعادتها بالمشاركة مع الفنان ياسر جلال فى مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” التى وصفته بالفنان الراقي والمحترم ويحرص دائما على مساعدة الأخرين وان الكواليس معه ممتعة وان ترشيحها للدور جاء عن طريق عمر السبكي والتى تشعر بالإمتنان اتجاهه.

 وقالت سمر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان كواليس المسلسل  كانت مليئة بأجواء الكوميديا والتعاون وانها تجسد دور فتاة تدعي “زينب” وهى شقيقة الفنانة ايتن عامر ضمن الأحداث ووالدهما يعمل جزار ويؤدى الدور الفنان محسن منصور.

 وأضافت سمر محمد متولى ، معلقة: “مشاهدى مع سلوي الناس كلها ضحك وكانت طبيعية جدا ومشاهدي مع ايتن عامر كانت تلقائية بين اخت بتحب اختها وطبعا هي بتجسد دور جزاره وهى من الممثلات الجدعه بجد و يهمها ان كل الناس حواليها يطلعوا احلي ما عندهم بجانب المنتحة مها سليم دايما بتكون كواليسها كلها حب واستاذ احمد شفيق المخرج العبقري اللي كنت بتمني من بدايتي اني امثل معاه و امنيتي اتحققت ”.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

ومسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

سمر محمد متولي تكشف كواليس دخولها المجال الفني

وكانت كشفت سمر محمد متولى عن بداية دخولها الفن خلال لقائها فى بودكست “boom shoot” المذاع على قناة صدى البلد ، وقالت انها درست فى كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت لمجال العمل فى البنوك ثم انطلقت مسيرتها الفنية وكان اول عمل هو مشاركتها فى فيلم “فيفا اطاطا” رفقة والدها الراحل محمد متولى والفنانة إيمى سمير غانم وانها اترشحت للدور عن طريق المخرج سامح عبد العزيز عن طريق الصدفة.

سمر محمد متولي “كلهم بيحبوا مودي ماراثون رمضان ٢٠٢٦ ياسر جلال أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

