غياب الرقابة الأبوية.. متحدث الصحة يكشف أسباب الإدمان الإلكتروني

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الإدمان الإلكتروني يحدث نتيجة الاستخدام المفرط للإنترنت، سواء عبر الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يرتبط دائمًا بسبب محدد، بل مجموعة من العوامل التي قد تساهم في حدوثه.

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من أهم أسباب الإدمان الإلكتروني، العوامل الوراثية في بعض الأسر، أو العوامل الاجتماعية مثل غياب الرقابة الأبوية، أو منح الطفل الهاتف المحمول بشكل مبسط كوسيلة لإلهائه أو "إسكاته".

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة، أنه يمكن أن يكون الإدمان الإلكتروني، وسيلة للهروب من المشاكل النفسية أو الواقع الصعب، والانغماس في العالم الافتراضي كملاذ مؤقت.