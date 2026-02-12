قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي

إسراء صبري

قالت ايمان ذو الفقار، ابنه مريم فخر الدين، إن عائلتها كلها فنانين، متابعة: لم يكن هناك سوء تفاهم بين والدتي وعبد الحليم حافظ.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها اتحرمت من والدتها ومن وجود أسرة طبيعية، ولذلك لم أفضل دخول مجال الفن والتمثيل، متابعة:" حبيت أكون أم لأولادي ولكل طلابي".

واسترسلت: نجومية والدتي جاءت على حساب تربيتي، متابعة:" اتربيت على ايد 5 سيدات عملوا داخل منزلنا خلال حياتي".

وعن علاقة والدتها مريم فخر الدين بالشيخ الشعراوي، قالت:" والدتي كانت عايزة تصلي وهو من علمها الصلاة وقتها"، متابعة: لا يوجد أحد الآن قادر على تجسيد شخصية والدتي.

