علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي

قالت ايمان ذو الفقار، ابنه مريم فخر الدين، إن عائلتها كلها فنانين، متابعة: لم يكن هناك سوء تفاهم بين والدتي وعبد الحليم حافظ.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها اتحرمت من والدتها ومن وجود أسرة طبيعية، ولذلك لم أفضل دخول مجال الفن والتمثيل، متابعة:" حبيت أكون أم لأولادي ولكل طلابي".

واسترسلت: نجومية والدتي جاءت على حساب تربيتي، متابعة:" اتربيت على ايد 5 سيدات عملوا داخل منزلنا خلال حياتي".

وعن علاقة والدتها مريم فخر الدين بالشيخ الشعراوي، قالت:" والدتي كانت عايزة تصلي وهو من علمها الصلاة وقتها"، متابعة: لا يوجد أحد الآن قادر على تجسيد شخصية والدتي.