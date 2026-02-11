مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

شهدت أسعار الدواجن واللحوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسط متابعة من المستهلكين لحركة الأسعار، في ظل تزايد الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة.



وقد جاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء كالتالي:

بدأت أسعار الدواجن البيضاء تعاملات اليوم على استقرار يميل للانخفاض الطفيف، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق نحو 91 جنيهًا، مع مؤشر تراجع.

وفيما يخص دواجن الساسو، تراوح السعر بين 108 و109 جنيهات للكيلو، ليسجل حالة من الثبات داخل الأسواق.

أما الفراخ البلدي، فقد سجلت الأسعار:

• في البورصة: من 100 إلى 103 جنيهات للكيلو

• للمستهلك: من 106 إلى 110 جنيهات للكيلو

وبالنسبة لأسعار بيض المائدة اليوم

فقد شهدت أسعار بيض المائدة استقرارًا في تعاملات الجملة، حيث سجل:

• البيض الأحمر: 105 جنيهات للطبق جملة، ومن 110 إلى 120 جنيهًا للمستهلك

• البيض الأبيض: 105 جنيهات للطبق جملة، ومن 110 إلى 120 جنيهًا للمستهلك

ويعود التفاوت في سعر البيع النهائي للمستهلك إلى اختلاف المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار اللحوم، سجلت الأسعار التالية:

• اللحم البلدي الكندوز: من 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو

• عرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا للكيلو

• اللحوم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

• اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

• الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

• الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة:

فمن جانبها، أعلنت وزارة الزراعة عن استمرار طرح اللحوم البلدية الطازجة بمنافذها بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تراوحت الأسعار بين:

• اللحوم البلدية: من 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة

• عرق الفلتو البلدي: حوالي 430 جنيهًا للكيلو

• اللحوم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا

• اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

• الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا

• الكبدة الضأن: 320 جنيهًا للكيلو

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدواجن واللحوم بالتزامن مع استعدادات الأسواق لشهر رمضان، وسط توقعات باستمرار المتابعة الحكومية للأسعار، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلكين.