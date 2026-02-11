إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين أوكرانيين ومتهم واحد مصري إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بإبرام صفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وأداروا تشكيلا عصابياً غرضه الإتجار في المواد المخدرة بأن قام المتهم الأول بإدارته وتوزيع أدواره علي باقي المتهمين وكان دوره تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد وتوفير تدابير المواد المخدرة لباقي عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم علي النحو المبين بالتحقيقات.



كما صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة (احد مشتقات الفينيثيل من والي داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة (احد مشتقات الفينيثيل امين ) وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال القانونية .