مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. 

وفي بداية الاجتماع،  تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة. 

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف المهم، وجنبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وسيكون هذا الملف مسئولية مباشرة للدكتور حسين عيسى في هذه المرحلة. 

وخلال الاجتماع، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة.

وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.

