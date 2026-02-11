سوريا .. مقـ تل عنصري أمن وإصابة آخرين في اشتباكات مع تجار مخدرات

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عنصري أمن وإصابة آخرين في اشتباكات مع تجار مخدرات في الرقة بسوريا .

ولقي ثلاثة أفراد مصرعهم، فيما أصيب ثمانية آخرون، وذلك نتيجة لغم من مخلفات القتال بمنطقة انفجار غير معروفة بالنسبة للضحايا في بادية دير الزور شرقي سوريا.



وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان، بأن الانفجار وقع في منطقة الخراطة ببادية دير الزور الجنوبية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينما أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال وامرأتان.

وتعد مشكلة الألغام والذخائر غير المنفجرة في سوريا من أكبر الأسباب التي تودي بحياة الأشخاص، فيما تبذل وزارة الدفاع السورية وفرق الهندسة جهوداً حثيثة لإزالتها والتخلص منها.