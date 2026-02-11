حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي رسالة إلى رئيس حي المعادي ،مشيراً ان هناك قرارا بإطلاق اسم والده نجيب المستكاوي بأحد شوارع المعادي .

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الي السيد رئيس حي المعادي

هناك قرار بإطلاق اسم الوالد نجيب المستكاوي الحاصل على 6 أوسمة من الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك والقرار كان بتوصية من المجلس المحلي وصدر عام 1997 بتوقيع المحافظ عبد الرحيم شحاتة ".

وأضاف المستكاوي، أن القرار معي والشارع هو رقم ٢٥٧ حيث عاش الوالد وهو الشارع الممتد من ميدان الجراند مول حتي المركز الأوليمبي وهو المركز الذ ي كان للوالد دور كبير في تاسيسه “.

وأكمل المستكاوي :"الاسم موجود علي جوجل لكن القرار لم ينفذ ومستعد لتحمل تكاليف التنفيذ الميداني مدركا ان التنفيذ الاهم خاص بالكهرباء والغاز والمياه

هل يمكن التنفيذ بعد مرور ٢٩ سنة علي صدور القرار

الذي صدر عقب رحيله عام ١٩٩٣

شكرا مقدما علي الاهتمام

حسن المستكاوى".

وختم ؛"ملاحظة مهمة جدا ء: المعادي بيتنا واهل المعادي أهلي وهذا شعورى وشعور كل اسرة المرحوم نجيب المستكاوى ".