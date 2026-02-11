قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بينهم 3 أطفال.. 16 مدنيا ضحايا قصف الدعم السريع واستهداف مستودع أممي بالسودان

القسم الخارجي

كشفت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 16 مدنيا بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، جراء قصف لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة استهدف أحياء سكنية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

وأوضحت الشبكة في بيان أن القصف نفذ مساء أمس واستهدف أحياء المطار وحجر المك والموظفين، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين المدنيين، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات السكنية.

ووصفت الشبكة استهداف الأحياء السكنية بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدة أن الهجمات بالطيران المسيّر تواصلت منذ فك الحصار عن المدينة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل من أوضاع بالغة التعقيد ونقص في الإمكانات.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف استهداف المدنيين، وتأمين حمايتهم، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر أممي بتعرض مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في كادقلي لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى وخسائر في المواد الغذائية المخزنة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع طائرات مسيرة مدينة كادقلي ولاية جنوب كردفان

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

