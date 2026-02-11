قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان .. ميليشيا الدعم تقصف حيي المطار و حجر المك بـ كادقلي

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع
محمود نوفل


شنت ميليشيا الدعم السريع قصفا على حي المطار وحي حجر المك بـ كادقلي.

فيما ؛ استشهد طفل وأصيب عشرات آخرون جراء قصف قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة مركزا (خلوة) لتحفيظ القرآن في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفاد مصدر عسكري في القوات المسلحة السودانية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مشارف مدينة بارا الإستراتيجية شمالي كردفان.

ودارت اشتباكات بين الطرفين في محيط المدينة، في حين أوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو التابع للجيش نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في المنطقة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني أن وحدات من القوات المسلحة تمكنت من تدمير عدد من "المسيرات المعادية" ومنظوماتها بدقة عالية.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 115 ألفا و223 شخصا من ولايات كردفان الثلاث (شمال وجنوب وغرب) فيما بين 25 أكتوبر الماضي و5 فبراير الجاري، نتيجة تصاعد الاشتباكات في الإقليم.

وأوضحت المنظمة في بيان أن النازحين توزعوا على 75 منطقة في 13 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية، مشيرة إلى تسجيل 81 حادثة أمنية تسببت في النزوح، بينها 61 حادثة في جنوب كردفان و19 في شمال كردفان وحادثة واحدة في غرب كردفان.

ووفق بيانات حديثة للمنظمة صادرة في 27 يناير الماضي، فقد بلغ عدد النازحين من ولايات كردفان الثلاث آنذاك 88 ألفا و316 شخصا، في مؤشر إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النزوح خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان منذ أكتوبر 2025 مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في سياق الحرب المستمرة بين الطرفين منذ أبريل 2023.

وأدت الحرب إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، إضافة إلى تفشي المجاعة في مناطق عدة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مراكز ولايات دارفور الخمس غربي البلاد، في حين يفرض الجيش سيطرته على معظم الولايات الأخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

السودان ميليشيا الدعم السريع ولاية كردفان الجيش السوداني الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

جيب ريكون

جيب تطرح أيقونتها الكهربائية ريكون موديل 2026

ريفيان

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد