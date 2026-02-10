الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا بالغ الأهمية لمحاولة إنهاء الحرب في السودان

أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان لي فونج، أن مصر تلعب دورًا في غاية الأهمية لمحاولة حل النزاع في السودان وإنهاء الحرب الدائرة هناك.

ودعت المسئولة الأممية - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - كل الدول التي لها تأثير ونفوذ لعمل ما بوسعها لكي يكون هناك حل للأزمة في السودان ، مطالبة بتكثيف جهود الوساطة الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية في هذا الشأن .

وشددت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني ومعالجة القضايا العالقة طويلة الأمد مما قد يؤدي في النهاية الى حل سلمي في السودان .

ووصفت لي فونج الوضع في السودان بأنه أزمة إنسانية تعد من أكبر الأزمات الخاصة بالنزوح في العالم ، وهناك احتياجات ماسة مستمرة بسبب الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي دون عقاب.