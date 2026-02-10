أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال

أفادت وكالة أ ف ب، بنجاة رئيس كولومبيا من محاولة اغتيال، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكولومبية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الإكوادور وستفرض رسوما جمركية انتقامية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الدولتان عن فرض تعريفات جمركية متبادلة على واردات الطاقة، في تصعيد جديد لحرب تجارية بين الجارتين بأمريكا الجنوبية.

وجاءت هذه الخطوة في ظل نزاع أوسع حول تهريب المخدرات على طول الحدود المشتركة البالغة 600 كيلومتر، والتي تمتد من المحيط الهادئ إلى غابات الأمازون المطيرة، حيث تنشط جماعات مسلحة ومنظمات متورطة في تهريب المخدرات والأسلحة.