الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحركات عمل مُتكاملة لمديريات بورسعيد الخدمية لضبط الأسواق وتعزيز الرعاية الصحية | صور

تحركات عمل متكاملة لمديريات بورسعيد الخدمية لضبط الأسواق وتعزيز الرعاية الصحية
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد سلسلة من الأنشطة المكثفة للمديريات والهيئات، لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط التام استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة الأداء الميداني لكافة القطاعات الخدمية و إليك حصاد العمل الميداني للمديريات:

 التموين والتجارة الداخلية - حماية المستهلك خط أحمر:
 

شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية مكبرة بقيادة هاني شاكر وحاتم ماهر، أسفرت عن ضبط كميات من الجبن والألبان منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر مخالفة لمخابز بلدية ومستودعات بوتاجاز، تأكيداً على فرض الرقابة الصارمة ضد الغش والتدليس.

 هيئة الرعاية الصحية - إنسانية الوقاية بـ "لغة الإشارة":
 

في لفتة مميزة، شارك الدكتور إسماعيل الحفناوي أطفالنا من "الصم والبكم" فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي بمقر نقابة العاملين بالأحياء، حيث قدمت وحدة "الصفوة" عروضاً بمسرح العرائس مترجمة بلغة الإشارة، لدمج ذوي الهمم وتثقيفهم صحياً بطريقة تفاعلية وممتعة.

 الشئون الصحية - جولات تفقدية لرفع كفاءة "مجمع العرب":
 

أجرت الدكتورة إيمان هارون وكيلة وزارة الصحة جولة ميدانية لتفقد مجمع العرب الطبي، شملت مراكز الإرشاد الوراثي والأسنان والحجر الصحي، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الطعوم والأمصال، مع التشديد على حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

 الزراعة والطب البيطري - حماية البيئة والأمن العام:

• الزراعة: 

تواصل مديرية الزراعة بقيادة الدكتور حسني عطية الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية بزمام جمعيات (الإخلاص، قبلي ناصر، والخير) لحماية الرقعة الزراعية.

• الطب البيطري:

 تنفيذ حملة مكثفة بمدينة بورفؤاد للتعامل مع الكلاب الضالة ونقلها إلى "الشيلتر" المجهز، حفاظاً على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

 التضامن الاجتماعي - تكافل مجتمعي للأسر الأولى بالرعاية:
 

تحت إشراف الأستاذ السيد علي مسلم، وبالتعاون مع "مؤسسة أثر مصر" وبنك الكساء، نُظمت فعالية خيرية بمركز شباب القابوطي لتوزيع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية، في مشهد يجسد روح التكافل الاجتماعي والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

التربية والتعليم - ختام مبهر للأنشطة التربوية:
 

شهد الأستاذ محمود بدوي وكيل الوزارة أوبريت "معتدل مارش" في حفل ختام الأنشطة بمشاركة ٥٢ طالباً موهوباً، حيث تناول العمل قضايا التنمر ومخاطر السوشيال ميديا، مؤكداً على دور الأنشطة في بناء شخصية الطالب وتنمية قيم الانتماء.

 الشباب والرياضة - بورسعيد وجهة للرياضة البارالمبية:


استضافت المحافظة بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين بصالة نادي الحرية، بمشاركة ١٥٠ لاعباً من مختلف المحافظات، حيث أكد الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر أن البطولة رسالة دعم قوية لذوي الهمم تعكس اهتمام الدولة بتمكينهم ودمجهم رياضياً.

