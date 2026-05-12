رفع كفاءة 88 عمارة سكنية وتطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري بزهور بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات الأعمال الجارية بمنطقتي عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز بحي الزهور، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والوقوف على نسب الإنجاز في أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقتان ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير بمنطقة عمرو بن العاص، والتي تشمل رفع كفاءة 48 عمارة سكنية تضم 1152 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى بمنطقة عمر بن عبد العزيز، والتي تشمل رفع كفاءة 40 عمارة سكنية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق نقلة حضارية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال رفع شبكات الصرف الصحي الجارية، وأعمال السباكة وتغيير ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى أعمال صب الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين وإضفاء مظهر حضاري متكامل على المناطق السكنية.

كما تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال الرصف والإضاءة العامة والتجميل، موجها بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ لتحقيق أفضل مستوى خدمي وحضاري لأهالي المناطق.

وتفقد المحافظ خلال جولته مقترح إنشاء حديقة جديدة بمنطقة عمرو بن العاص، مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين الصورة البصرية للمناطق السكنية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لسرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي حي الزهور.