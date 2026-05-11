الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة ببورسعيد

محمد الغزاوى

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3751 لسنة 2025 كلي بورسعيد، والمقيدة برقم 1771 لسنة 2025 جنايات المناخ، لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء.


وكشفت أوراق القضية أن المتهمين وهم بدر أيمن ممدوح فانوسة محمد، ويوسف مدحت فانوسة محمد، ومحمد أحمد السيد عوض الزغابي، ونور الدين أحمد نبيل عوض الزغابي، قتلوا المجني عليه سيف عبدالمنعم عبدالفتاح أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين استقلوا سيارة ودراجة نارية وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه بدائرة قسم المناخ، وما إن أبصروه حتى تعدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، حيث سدد المتهم الأول طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة قرن غزال استقرت بصدر المجني عليه، بينما اعتدى باقي المتهمين عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.


وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه، بقصد ترويعه وفرض السطوة عليه، ما تسبب في بث الرعب بين الأهالي وتعريض حياة المجني عليه للخطر.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مطواة قرن غزال وسكين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، حيث ترصد المتهمون للمجني عليه واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط غارقًا في دمائه، وفشلت محاولات إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

