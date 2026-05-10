محافظ بورسعيد يستعرض أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المعدية بمشاركة مجتمعية |شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، حيث تابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة دون تأخير.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال التشجير بالجزيرة الوسطى، وتنفيذ برجولات خشبية مضيئة على مسافات منتظمة بطول الشارع، بما يحقق الاستفادة الجمالية والخدمية للمواطنين، ويسهم في تحسين الإضاءة العامة وإبراز الشكل الحضاري للمنطقة.

الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ أعمال التخطيط المروري بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة فضلًا عن تنفيذ أعمال لاند سكيب متكاملة ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين.

في سياق متصل، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف “ميدان الخالدين” بمدينة بورفؤاد، موجهًا بأن يتم تنفيذ الأعمال وفق رؤية حضارية متكاملة تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي وخلق متنفس حضاري للمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الميدان، مع الالتزام الكامل من أصحاب المحال التجارية بالمساحات المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر وميدان الخالدين تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير عدد من المحاور والطرق الحيوية بمدينة بورفؤاد، بما يدعم منظومة الطرق ويحقق سهولة الحركة والتنقل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون سير العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المعدية بمدينة بورفؤاد، التي يتم تنفيذها بمشاركة مجتمعية من إحدى الشركات، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم على أعلى مستوى وتشمل تنفيذ أعمال زراعة وتنسيق موقع، وإنشاء نافورة ديكورية حديثة، إلى جانب تركيب إضاءات أرضية وديكورية بما يضفي طابعًا حضاريًا وجماليًا للميدان.

كما تتضمن الأعمال توفير أماكن جلوس للمواطنين بما يحقق الاستفادة المجتمعية من الميدان ويجعله متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة، فضلًا عن تحسين المشهد البصري العام للمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل نتائج تعكس حجم الطفرة التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة بورسعيد.