جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بوحدة طب أسرة" علي بن أبي طالب ".. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة تفقدية مفاجئة داخل وحدة طب أسرة " علي بن ابي طالب "بحي الزهور ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة، واطلع على انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية ومدي الالتزام بتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين والاهتمام بجودة الرعاية الصحية داخل الوحدات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ بورسعيد يشدد علي تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل الوحدة

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين المترددين على الوحدة،مشددا على ضرورة الالتزام بتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة .

كما شدد محافظ بورسعيد على استمرار تحسين مستوى الخدمة والتعامل الفوري مع الحالات المرضية مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية تليق أفضل لأبناء المحافظة.