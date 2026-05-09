استمرارًا لسلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية.. محافظ بورسعيد يستقبل المواطنين ويستعرض شكاواهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية الدورية مع المواطنين، حيث استقبل أبناء المحافظة ،بمكتبة بالديوان العام،وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

التأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين لتخفيف الأعباء وتحقيق الاستجابة السريعة

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين حيث وجه بسرعة فحص للحالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها مؤكدا علي دراسة الحالة ،وتوفير أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة .

وأكد محافظ بورسعيد، في ختام اللقاء، أن الدولة حريصة على تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم، مشدد على أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلبات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.