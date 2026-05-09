وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع التموينية والغذائية بمختلف الأحياء، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

محافظ بورسعيد يوجه بزيادة منافذ بيع السلع التموينية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

وأكد المحافظ أهمية استمرار ضخ السلع بصورة منتظمة، مع متابعة الأسعار والتأكد من توافر المنتجات بجودة مناسبة، بما يحقق الاستقرار داخل الأسواق ويلبي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنافذ، لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التوسع في طرح المنتجات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر ملف توفير السلع للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، في إطار خطة متكاملة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع الأستاذ / محمد حلمي مدير مديرية التموين ببورسعيد.