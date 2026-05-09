استجابة لرغبة كبار السن.. تخصيص أحد مراكز شباب بورسعيد لاستقبال النزلاء طوال الأسبوع

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالاهتمام بكبار السن وتوفير أفضل سبل الرعاية والدعم لهم، تم تنفيذ عدد من التوصيات التي وجه بها المحافظ خلال زيارته الأخيرة لدار “حياة كريمة” للمسنين الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للنزلاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وفي هذا السياق، جرى توفير أحد مراكز الشباب لاستقبال نزلاء الدار طوال أيام الأسبوع، بناءً على رغباتهم بما يتيح لهم ممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية في أجواء مناسبة

تجهيز “جيم” بمركز شباب السلام والإعداد ليوم ترفيهي متكامل يشمل أنشطة رياضية ومسابقات وحفلات

كما تم توفير “جيم” بمركز شباب السلام بحي المناخ، بهدف تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، في إطار الاهتمام بالجوانب النفسية والبدنية لكبار السن وذلك تحت إشراف محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

من ناحية أخرى، يجري حاليًا الإعداد لتنظيم يوم ترفيهي متكامل لنزلاء الدار، يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية والحفلات، بهدف إدخال البهجة والسعادة على نفوسهم وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهود لخدمة المجتمع، مشددًا على استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية لهم.