الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

1500 نقطة إطعام و43 وحدة جامعية.. تفاصيل خطة التضامن لدعم الأسر والطلاب

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
فريدة محمد

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي، و  أيمن عبد الموجود.

 

إشادة بالتنسيق الحكومي ودعم لجنة التضامن

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشيدة بجهودها في دعم ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، كما وجهت الشكر لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على ما وصفته بالتنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة.

طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات الأضعاف حجم الإنفاق الذي شهدته برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن التوسع في الإنفاق صاحبه تعزيز لآليات الحوكمة والتحقق من الاستحقاق وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي 2025، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.

وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة» أصبح التزامًا قانونيًا يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ شبكات الحماية الاجتماعية المستدامة.

 

التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي للخدمات

وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، من خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ويضم أكثر من 34 جهة شريكة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد المصري بهدف التوسع في الخدمات المالية والمصرفية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مؤكدة أن منصة «تمكين» تمثل الإطار الرقمي الموحد للمنظومة.

 

دعم العمالة غير المنتظمة وتطوير الرعاية البديلة

وأكدت استمرار جهود الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية البديلة والتوسع في الرعاية الأسرية والكفالة الأسرية، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

 

«مودة» لبناء الوعي الأسري واستقرار الأسرة المصرية

وفيما يتعلق ببرنامج «مودة»، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يستهدف إعداد وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وبناء وعي أسري يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية والحد من المشكلات الأسرية.

 

اهتمام بملفات ذوي الإعاقة وكبار السن

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال التوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

 

1500 نقطة إطعام ضمن مبادرة «المحروسة»

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في ملف الإطعام عبر نقاط «المحروسة»، التي تضم أكثر من 1500 نقطة إطعام بالتعاون مع أكثر من 500 شريك، إضافة إلى نقاط ثابتة ومتنقلة لتوزيع الوجبات على الفئات المستحقة.

 

43 وحدة تضامن اجتماعي لدعم طلاب الجامعات

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى دور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والتي بلغ عددها 43 وحدة، وتهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للطلاب، عبر حزمة من الخدمات والأنشطة التي استفاد منها آلاف الطلاب في مختلف الجامعات المصرية.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تضامن النواب موازنة الوزارة

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
