محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة، لتدشين المشروع التدريبي لمسيرات الحضانات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”.

وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وراندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، وإنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، و محمد منير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد ولفيف من مسئولي الوزارة.

وخلال اللقاء ثمنت المحافظ، الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، لاسيّما دورها البارز في المشروعات الاجتماعية والتنموية والتي تتكلل اليوم بتدشين المشروع التدريبي " لميسرات الحضانات بمحافظة الوادى الجديد" بالتعاون مع هيئة " الجايكا"، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الطفولة المبكرة وفق النموذج الياباني المتطور والذي يستهدف 100 ميسرة حضانة في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في النهوض بملف الطفولة المبكرة والاستثمار في الكوادر البشرية كركيزة أساسية لتنمية مهارات الطفل، وتوطين الكفاءة من الكوادر البشرية من أبناء المحافظة

كما بحثا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالتعاون مع الوزارة ومن بينها التوسع في الاستفادة من نتائج الحصر الوطني للحضانات بالمحافظة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة بها و دعم الحضانات المتعثرة، والتنسيق لافتتاح عدد من الحضانات التي تتسق مع النظام التعليمي الياباني قبل مرحلة المدرسة، و دفع معدلات التنفيذ بمشروعات وقف النخيل الخيري الذي تنفذه الوزارة وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقّعة؛ لصالح دعم الأسر الأكثر احتياجًا و مستفيدي تكافل وكرامة.

وشهد اليوم الأول من الزيارة تفقد نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها حضانة العبور بمركز الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل بالوادى الجديد، حيث أطلعت على الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الحضانة التي تخدم نحو 65 طفلًا وطفلة من عمر يوم وحتى 4 سنوات.