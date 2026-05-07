تعليم بورسعيد يعلن جاهزيته لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 – 2026

محمد الغزاوى

عقد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعا موسعا، اليوم، حيث استهدف مديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والتوجيه الفني بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، 

وأعلن وكيل الوزارة خلال الاجتماع عن جاهزية تعليم بورسعيد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 – 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام "رسمي عربي ورسمي لغات" والتعليم الخاص على مستوى الإدارات التعليمية من خلال 246 مدرسة.

وفيما يخص امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 – 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، أكد سيادته على انتهاء مديري الإدارات التعليمية من تشكيل غرف العمليات للمتابعة اليومية لأعمال الامتحانات، والانتهاء من فرش جميع اللجان وتجهيزها وطباعة الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

وفيما يخص قرب الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية التي ستنطلق يوم 16 مايو الجاري من خلال 27 مدرسة، وجه سيادته الإدارات المعنية بسرعة تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتوفير متطلباتهم والتعاون مع أجهزة المحافظة لرفع كفاءة المناطق المحيطة بحرم اللجان.

وفي سياق متصل أكد وكيل الوزارة على انطلاق القوافل التعليمية المجانية المحلية من خلال 3 مقرات لعمل المراجعات لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ويقوم عليها نخبة من أفضل موجهي المواد الدراسية، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وعلى صعيد آخر ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بمتابعة صرف المستحقات المالية لعمال الخدمات المعاونة وفقا للمقررات المالية الوزارية المخصصة لهذا الشأن، مشددا على الانتهاء من صرف المستحقات لجميع العمال في أسرع وقت ممكن.

وفي نهاية الاجتماع وجه سيادته الشكر لجميع الحضور على ما تم إنجازه من أعمال وما بذل من جهود خلال لضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد استخدام السحابة الأمريكية للبيانات الحكومية الحساسة

