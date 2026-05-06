محافظ بورسعيد يتفقد محطة الرسوة لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد للخطوط الناقلة|شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، محطة الرسوة لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد للخطوط الناقلة، وأعمال انشاء الخزان الاستراتيجي لمياه الشرب بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجارية لرفع كفاءة وتطوير منظومة مياه الشرب وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام ،واللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اللواء ثروت الدجوي مساعد مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،والمهندس كمال النحاس يشغل منصب رئيس إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة وعدد من القيادات التنفيذية.

أبو ليمون: يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول "الخزان الاستراتيجي "الخدمة

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الجارية بالخطوط الناقلة للمحطة بطاقة تخزينية تصل إلى 50 ألف متر مكعب، واعمال انشاء الخزان الاستراتيجي التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الاسكان،وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه.

واطمأن المحافظ على انتظام تدفق المياه بالموقع وعلى معدلات التنفيذ الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ودخول الخزان الاستراتيجي الخدمة في أقرب وقت بما يساهم في تعزيز الإمدادات المائية للمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة مشددا على أن الدولة تولي قطاع مياه الشرب أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما تم استعراض الجهود الجارية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه بالمحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم استقرار ضخ المياه بكافة المناطق والقضاء على أي معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة.

وأكد المحافظ أن مشروعات تطوير المحطة تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،وتعزيز استقرار منظومة المياه بالمحافظة وضمان وصولها بشكل منتظم لكافة المناطق.