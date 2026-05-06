أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين الجهات يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد: العمل بروح الفريق والتنسيق بين الجهات أساس نجاح خطط التنمية

وشدد على ضرورة استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة بورسعيد كمدينة حضارية متطورة.