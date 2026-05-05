بورسعيد تحكم قبضتها على المداخل.. إحباط محاولة تهريب طن و100 كجم دواجن فاسدة قبل تسللها للأسواق

نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد في توجيه ضربة قوية لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على كافة المداخل والمنافذ الحدودية للمحافظة لضمان جودة الأغذية الواردة

تفاصيل الضبطية

على حدود المحافظة

أسفر التنسيق الميداني بين إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أمجد يسري، ومباحث التموين بقيادة الرائد محمد جلهوم، عن رصد وضبط سيارة نقل قبل دخولها المجال الإداري للمحافظة، كانت محملة بطن و100 كجم من الدواجن.

الحالة الفنية

تبين من الفحص الظاهري وجود تغيرات حادة في الخواص الطبيعية للدواجن، وانبعاث روائح تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المخالفات

الشحنة مجهولة المصدر تماماً، وتفتقر لأي بيانات إنتاج أو صلاحية، كما أنها نُقلت في ظروف تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والمعايير البيطرية.

الإجراءات القانونية



تم التحفظ على السيارة وحمولتها بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







واكدتةمحافظة بورسعيد أن عيون الأجهزة الرقابية ستظل يقظة على مدار الساعة لتطهير الأسواق وملاحقة المخالفين، مشددة على أنه لا تهاون في كل ما يمس صحة وسلامة المواطن البورسعيدي.