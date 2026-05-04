محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة للارتقاء بالمداخل الرئيسية وتحسين الصورة البصرية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير أعمال التشجير والتطوير الجارية بمدخل بورسعيد الجنوبي "مدخل الرسوة"، وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمداخل الرئيسية وتحسين المظهر الجمالي والحضاري.



متابعة مستمرة للارتقاء بالمداخل الرئيسية وتحسين الصورة البصرية للمحافظة

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ أعمال زراعة الجزيرة الوسطى، ونسب الإنجاز في أعمال التشجير والتجميل بطول الطريق، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير التنسيق الحضاري، بما يعكس الوجه الجمالي اللائق بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التشجير، مع زيادة نسبة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، لما لها من دور في تحسين البيئة والمظهر العام، فضلًا عن توفير رؤية بصرية مميزة لمدخل المحافظة

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة أعمال التطوير والتجميل، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الجودة والارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة