سعر الدولار اليوم الإثنين 4-5-2026

انخفض سعر صرف الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين 4-5-2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.59 جنيه للشراء

53.69 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل:

53.52جنيه للشراء

53.62 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأهلى الكويتي لنحو:

53.50 جنيه للشراء

53.60 جنيه للبيع

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

53.50 جنيه للشراء

53.60 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53.48 جنيه للشراء

53.58 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC نحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

53.45 جنيه للشراء

53.55 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

53.45 جنيه للشراء

53.55 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.45 جنيه للشراء

53.55 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

53.44 جنيه للشراء

53.54 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

53.43جنيه للشراء

53.53 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

53.37 جنيه للشراء

53.47 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين نحو :

53.46جنيه للشراء

53.60 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

53.59جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

53.47جنيه.

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الإثنين

53.52جنيه.