سعر الدولار اليوم الإثنين 4-5-2026

انخفض سعر صرف الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين 4-5-2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.59 جنيه للشراء
53.69 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل:
53.52جنيه للشراء
53.62 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأهلى الكويتي لنحو:
53.50 جنيه للشراء
53.60 جنيه للبيع
وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:
53.50 جنيه للشراء
53.60 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:
53.48 جنيه للشراء
53.58 جنيه للبيع
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC نحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:
53.47 جنيه للشراء
53.57 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
53.45 جنيه للشراء
53.55 جنيه للبيع
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:
53.45 جنيه للشراء
53.55 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
53.45 جنيه للشراء
53.55 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
53.44 جنيه للشراء
53.54 جنيه للبيع
هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
53.43جنيه للشراء
53.53 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
53.37 جنيه للشراء
53.47 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين نحو :
53.46جنيه للشراء
53.60 جنيه للبيع
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين
53.59جنيه
أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين
53.47جنيه.
متوسط سعر بيع الدولار اليوم الإثنين
53.52جنيه.